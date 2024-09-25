Рожденные под покровительством Венеры: названы лучшие имена для знака зодиака Весы

С 24 сентября по 23 октября Солнце находится в знаке Весы, которым управляет планета Венера. Астролог Искра Бозон назвала лучшие имена для детей, рожденных в этот период.

Весы отличаются способностью находить компромиссы и улаживать конфликты, умеют найти подход к разным людям, подстраиваться под других. Представителей этого знака зодиака нельзя назвать эгоистичными и сосредоточенными только на себе, отметила астролог.

В отношениях Весы нацелены на долгое партнерство, они редко остаются одинокими, при этом ценят свою независимость и личное пространство. Рожденным под покровительством Венеры часто трудно принять спонтанное решение, они привыкли рассматривать ситуацию с разных сторон, стремясь к справедливости и честности. Они — миротворцы, стремятся помочь близким, заключила Бозон.

Мужчины–Весы честолюбивы, легки в общении, любят наслаждаться моментом. Людей привлекают своей элегантностью и воспитанием, стремлением к богатой жизни.

«Оптимальными именами для мальчиков–Весов будут Антон, Виктор, Илья, Лев, Марк, Никита, Олег, Игнат, Николай, Павел», — заявила астролог.

Женщины–весы красивы, обаятельны. Они знают, как свести мужчин с ума, могут показать себя дерзкой и привлекательной особой. Такие девушки стремятся к красоте во всем.

«Девочкам знака Весы подойдут такие имена, как Виолетта, Каролина, Любовь, Милана, Ника, Полина, Эльвира, Виктория, Елена, Людмила», — отметила Бозон.

В этом году Весы будут особо сильными, так как управитель знака Венера, находится в Скорпионе. Малышам, появившимся на свет в этот период, будет дана энергия страсти и безудержности.

Ранее астролог Бозон назвала самые неверные знаки зодиака.