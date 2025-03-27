С 2026 года Россия перейдет на двухэтапную индексацию пенсий: что это значит
Экономист Проданова: индексация пенсий с 2026 года изменит доходы россиян
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В России в 2026 году планируют перейти на двухэтапную индексацию пенсий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, изменения коснутся порядка 40 миллионов человек. Подробнее о том, что это значит и как изменятся пенсии, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.
По словам эксперта, до пенсионной реформы 2018 года практика двухступенчатой индексации пенсий уже использовалась.
«Обычно это происходило с 1 февраля и с 1 апреля. Корректировка страховой части пенсии дважды была проведена в 2012-2014 годах и в 2017 году. Причем если 1 февраля пенсии индексировались соразмерно росту прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год, то процент второй индексации уже определялся исходя из реальных возможностей бюджета Пенсионного фонда России», — рассказала экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Так, согласно статье 16 ФЗ-400 «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013 года, коэффициент индексации (дополнительного увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии определялся Правительством РФ ежегодно.
«В 2025 году страховые пенсии были также проиндексированы дважды: 1 января и 1 февраля 2025 года. С одной лишь разницей, что данная индексация позволила учесть исключительно уровень фактической инфляции 2024 года. Возврат к практике двухступенчатой индексации пенсий предполагается уже с 2026 года», — добавила Проданова.
Сроки двухэтапной индексации пенсий будут соответствовать тем, которые были установлены еще до реформы, продолжила эксперт.
«1 февраля, когда уже будут подведены итоги уходящего года и подсчитан Росстатом уровень фактической инфляции, будет предусмотрена первая индексация страховых пенсий, а уже к 1 апреля будет приурочена вторая индексация, позволяющая учесть рост доходов СФР», — заключила эксперт.
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