С 2026 года Россия перейдет на двухэтапную индексацию пенсий: что это значит

«Обычно это происходило с 1 февраля и с 1 апреля. Корректировка страховой части пенсии дважды была проведена в 2012-2014 годах и в 2017 году. Причем если 1 февраля пенсии индексировались соразмерно росту прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год, то процент второй индексации уже определялся исходя из реальных возможностей бюджета Пенсионного фонда России», — рассказала экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».