С ними не будет скучно в постели: назван топ-5 самых развратных знаков зодиака

Лидером среди развратников стал Скорпион, он воплощает глубину страсти и сексуальной энергии. Для представителей этого знака зодиака интимность — это искусство. По словам Королевой, Скорпионы не боятся исследовать самые глубокие желания у себя и партнера. Второе место эзотерик отдала обладающим огненной энергией Овнам, в отношениях инициатива всегда исходит от них. Овны часто стремятся испытать что-то новое и экстремальное вместе со своим партнером.

В топ самых развратных знаков зодиака также вошли Львы, они излучают природный магнетизм и не боятся проявлять свою сексуальность. Для Львов удовольствие — это не только потребность, но и шоу. Четвертое место рейтинга занимают кокетливые Близнецы, готовые привнести в отношения много экспериментов. Королева отметила, что для представителей этого знака зодиака важны новизна и разнообразие.

Замыкают топ Стрельцы, которые любят приключения во всем, в том числе в интимной жизни. Они стремятся наслаждаться моментом и получать как можно больше удовольствий. Стрельцы легко увлекаются и не пугаются ярких эмоций, заключила эзотерик.

Ранее стало известно, какие из знаков зодиака самые наглые.