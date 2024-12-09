Они точно добьются успеха: названы самые наглые знаки зодиака

Некоторые люди способны находить выход из любой ситуации и идти вперед, несмотря ни на что и ни на кого. Топ-5 самых наглых знаков зодиака интернет-изданию «Подмосковье сегодня» перечислила эзотерик Майя Королева.

Первое место рейтинга занимают прирожденные лидеры, которые не боятся брать инициативу в свои руки и всегда говорят правду. Главными наглецами Королева назвала Овнов, чьи импульсивность и стремление к победе часто делают их напористыми. На второй строчке стоят харизматичные Львы, многим они кажутся наглыми из-за постоянного стремления оказаться в центре внимания.

«Они уверены в себе и могут вести себя так, будто заслуживают лучшего во всем», — отметила эзотерик.

Среди наглецов также выделяются дерзкие Скорпионы, которые не постесняются ничего в достижении собственных целей или защите своих интересов. Скорпионы умеют манипулировать другими людьми, что часто воспринимается как бесстрашие или наглость. Острые на язык Близнецы славятся своим умением найти выход из любой ситуации, продолжила Королева. Хитрый ум нередко выставляет их дерзкими наглецами. Пятое место рейтинга эзотерик присвоила Козерогам, чья наглость проявляется при построении карьеры.

«Их амбициозность и решимость добиваться своего любыми средствами иногда делают их слишком прямолинейными», — подчеркнула она.

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