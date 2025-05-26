«Сексуальные игрища»: пощечина Макрону раскрыла главную тайну отношений президента Франции с женой

Жена президента Франции Брижит Макрон занимает главенствующую позицию в отношениях со своим мужем Эммануэлем Макроном, что может говорить о смещении ролей и даже отсутствии взаимного уважения в паре. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила психолог Татьяна Маремпольская.

Ранее Макрон получил пощечину от своей жены Брижит во время выхода из самолета по прибытии во Вьетнам, сообщает швейцарская газета Blick. После французский лидер в интервью объяснил, что он часто так шутит с супругой и в этом ничего такого нет. Однако, как заверила психолог Маремпольская, такие отношения показывают доминацию жены над мужем.

«Есть несколько вариантов развития событий: это может быть агрессивная штука, может быть, они выпили, или это межличностные сексуальные игрища», — пояснила специалист.

Как отметила эксперт, в отношениях с Макроном жена занимает доминирующую позицию. Также на это влияет и возраст супруги президента Франции (ей 72 года, ему 46 лет).

«Это смещение ролей. Когда в паре женщина старше мужчины, женщина должна прикладывать очень большие усилия, чтобы оставаться на своей позиции. Не съезжать в роль матери, а оставаться на позиции женщины, давая мужчине возможность доминировать над ней», — выразила мнение Маремпольская.

Однако доминация Брижит в случае с Макроном работает лишь в межличностных отношениях, не касаясь политики, заверила специалист.

«Я думаю, что это договорная история их совместного жительства. Брижит Макрон не будет влиять на политику Макрона как серый кардинал. Это скорее про отношения мужчины и женщины — не совсем уважительное отношение — по типу: начальник — подчиненный. Уважения там нет при таком отношении», — заключила психолог.

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