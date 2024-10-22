Сезон инжира: польза экзотических плодов и кому они запрещены

Осень — сезон инжира. Экзотический для Центральной России плод известен своей сладостью, из-за чего есть его можно не всем. Доктор медицинских наук, профессор Николай Кириленко рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», кому стоит обходить прилавки с продуктом стороной, а кому лучше включить инжир в свой рацион.

Как выбрать инжир

При покупке инжира необходимо обращать внимание на его внешний вид, он должен быть привлекательным. Кириленко рекомендует выбирать спелые плоды без вмятин, отдавая предпочтение фиолетовым сортам с большим содержанием антиоксидантов, флавоноидов.

«При покупке стоит помнить, что инжир долго не хранится в свежем виде — буквально неделю», — подчеркнул эксперт.

Он продолжил, что при употреблении инжира нет никакой необходимости чистить с него кожицу. Однако обработать плоды следует тщательно: как минимум промыть в теплой воде. Можно добавить мыла, чтобы смыть с поверхности вредные вещества, а после ополоснуть инжир водой, рассказал доктор медицинских наук.

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Инжир — плод не для всех

По словам профессора, инжир можно поставить на третье место по сладости среди фруктов. Он уступает место бананам и винограду, поэтому его не рекомендовано есть людям, страдающим от ожирения. Из-за высокого содержания простых углеводов в инжире пациентам с сахарным диабетом лучше ограничить его потребление или вовсе исключить, потому что фрукт — экзотический. Кириленко добавил, что инжир не рекомендуется людям с мочекаменной болезнью. Это связано с высоким содержанием щавелевой кислоты в плодах.

Эксперт советует ограничить потребление инжира, известного большим количеством семечек, пациентам с заболеваниями органов пищеварения, чтобы не спровоцировать диарею. Однако людям, страдающим от запоров, инжир может быть, напротив, полезен благодаря достаточному содержанию клетчатки.

«Людям, страдающим от запоров, можно употреблять 1-2 штуки инжира в день в сыром виде для регулировки стула. За рубежом были проведены исследования, показавшие, что инжир помогает наладить функции кишечника при запорах», — отметил Кириленко.

Из-за высокого содержания сахара увлекаться инжиром в целом нежелательно. Здоровым людям также можно употреблять 1-2 плода, при этом стоит помнить о разнообразии в питании, в том числе во фруктах. Инжир можно добавлять в салаты для появления нового вкуса, заключил профессор.

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