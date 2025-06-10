Шашлыки отменяются: синоптики дали неблагоприятный прогноз погоды в Москве и Московской области в праздники 12-15 июня

Праздничные дни в Москве и Московской области обещают быть прохладными и дождливыми. Кроме того, в отдельных районах ожидаются грозы, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В четверг, 12 июня, облачно с прояснениями, а местами небольшой дождь. Ночью в Москве преимущественно без осадков.

«Температура воздуха в столице ночью +11…+13, в центре +14…+16. Днем +21…+23 градуса. По области ночью +8…+13, днем +18…+23. Ветер восточной четверти, 3-8 метров в секунду», — заявил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В пятницу ночью облачно с прояснениями, возможен небольшой, а местами умеренный дождь.

«Днем облачно, дождь. Местами сильный дождь, в отдельных районах гроза. Температура в Москве ночью +12…+14, в центре +15…+17. Днем +19…+21 градус. По области ночью +9…+14, днем +16…+21 градус. Ветер северо-восточный, северный, 6-11 метров в секунду. Днем местами порывы до 15 метров в секунду», — добавил синоптик.

Суббота и воскресенье, 14-15 июня, также ожидаются облачными и дождливыми. Ночью температура воздуха упадет до +9…+14 градусов. Днем поднимется до +15…+20. Ветер северной четверти, 5-10 метров в секунду.

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