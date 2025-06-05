Не только цветы: что можно посадить на даче в июне

Летом садоводы более активно занимаются огородом: кто-то сажает плодовые культуры, а кто-то цветы. О том, что можно посадить в июне, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала садовод Надежда Кашнова.

По словам эксперта, в первую очередь в июне уместно сажать, например, кабачки, тыкву или патиссоны. Можно посадить редис, но его необходимо затенять, то есть сажать в темном месте, потому что под солнцем растение «уйдет в ствол», а не в корень.

«Эти культуры успевают в течение лета набрать силу и дать урожай до наступления холодов. Также пора сажать огурцы, если они еще не были посеяны. Эти теплолюбивые растения лучше всего развиваются в теплом июньском солнце или в теплице», — пояснила садовод интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, июнь — подходящее время для посадки салатов и других листовых овощей, таких как шпинат и руккола, продолжила эксперт.

«Эти растения быстро растут и могут быть собраны несколько раз за сезон. Если у вас есть теплица, вы еще можете высадить в ней рассаду томатов и перцев, которые нуждаются в условиях, защищенных от холодного ветра и дождя», — добавила садовод.

Также в июне можно сажать однолетние цветы, такие как астра, бархатцы и герани.

«Если вы планируете заняться посадкой ягод, сейчас можно высаживать клубнику и малину, которые успеют укорениться. Но дать урожай в этом году они не успеют», — заключила эксперт.

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