Сим-карты россиян начнут отключать после возвращения из-за границы: зачем и какие есть риски

Россиянам могут временно отключать мобильный интернет и SMS на сутки после возвращения из-за границы, сообщает «Коммерсантъ». Руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, поможет ли такая инициатива улучшить безопасность, и удастся ли ее реализовать технически.

В ближайшее время пользователи российских SIM-карт не смогут пользоваться мобильной связью в течение 24 часов, если они вернулись из международного роуминга или карта оставалась неактивной более 72 часов. Как пишет «Коммерсантъ», в настоящий момент подобные ограничения действуют только для иностранных SIM-карт. При этом доступ к сервисам можно будет восстановить сразу после прохождения верификации: на телефон придет SMS со ссылкой, где абоненту потребуется пройти капчу.

По мнению специалистов, эта мера направлена на борьбу с «брошенными» SIM-картами, которые потенциально могут использоваться для управления дронами. По словам эксперта Бастрыкиной, если власти сочли эту меру необходимой, то такие временные неудобства вполне оправданы, когда речь идет о безопасности.

«Для обычных граждан предусмотрена функция более быстрой разморозки сим-карты. Владельцу номера будет приходить по SMS ссылка, по которой нужно будет пройти верификацию — так называемую капчу», — пояснила специалист.

Однако здесь есть потенциальная опасность, связанная с переходом по этой ссылке, предупредила эксперт.

«Мошенники могут использовать это нововведение для рассылки фишинговых ссылок пользователям под видом официальных. Для обеспечения собственной безопасности нужно всегда внимательно проверять отправителя, от которого пришла ссылка, прежде чем переходить по ней. Насчет технической реализации такой системы подтверждения пользователя для ускорения активации сим-карты по возвращении в Россию пока есть разные мнения, но в целом IT-специалисты считают, что это возможно», — заключила Бастрыкина.

