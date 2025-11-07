Все из-за одного закона: экономисты прогнозируют рост цен на продукты в России до 30%

В Госдуме рассматривается инициатива по ограничению доли товаров собственных торговых марок (СТМ) в ассортименте супермаркетов до 25%. По мнению авторов законопроекта, текущая ситуация, когда у некоторых ритейлеров СТМ составляют до 95% ассортимента, требует регулирования. Как это повлияет на количество товара на полках и его стоимость, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко.

В случае принятия поправок в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», супермаркетам придется сократить количество СТМ товаров, что может привести к исчезновению некоторых позиций с полок магазинов. По словам экономиста, если законопроект будет принят, это отразится непосредственно на цене тех же самых продуктов, из которых изготавливаются готовые блюда сетей: выпечка, салаты, десерты.

«Это то, что мы с вами покупаем каждый месяц, каждый день — это каждодневные покупки, продукты питания, классический состав потребительской корзины, скажем так. Предлагается убрать 25-30% товаров, а значит стоит ожидать повышение стоимость на эти же 25-30%», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Суть, продолжила она, заключается в том, что, когда подходит истечение срока годности продуктов питания, их используют для изготовления тех самых готовых блюд сети.

«И уже на своих площадках эти товары продают. Таким образом, мы, во-первых, потеряем как раз готовые изделия, которые можно было купить здесь и сейчас, либо заказать доставку, а, во-вторых, получим дополнительную наценку на потребительскую корзину», — подчеркнула Литвиненко.

Законопроект, по словам экономиста, связан с тем, что сети магазинов сводят к нулю НДС, изготавливая готовую еду из своих же продуктов.

«Получается, они сводят НДС к нулю. Понимая эту схему, законодатели придумали вариант, как пополнить бюджет Российской Федерации», — заключила эксперт.

