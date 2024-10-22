Синоптик Ильин опроверг опасность движущегося на Дальний Восток «цунами»

Около 14 городам и десяткам населенных пунктов Дальнего Востока, по сообщениям СМИ, угрожает цунами. Его воздействию, согласно опубликованным данным, подвержены участки берегов острова Сахалин, Приморья, Камчатки и Курильских островов. Однако синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что это всего лишь циклон, а не цунами, и серьезной угрозы он не несет.

По словам эксперта, сейчас в районе Филиппинских островов зафиксирован циклон, и двигается он в сторону Индонезии.

«Если в данном случае речь идет об обычном циклоне, который выходит в Охотское море из акватории Японского моря, то нас ждет снег, мокрый снег и дождем и порывистый ветер до 20-25 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт подчеркнул, что стихия не приведет к серьезным разрушениям ни на Дальнем Востоке, ни в других регионах страны.

«Он действительно накроет в ближайшие сутки Курилы, Камчатку, Магаданскую область и северные районы Хабаровского края, но это не цунами», — заключил Ильин.

Ранее синоптик рассказал, что дожди и сильный ветер обрушатся на Москву и Подмосковье на этой неделе.