Уехавший в США сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте отдалился от семьи, рассказала бабушка звездного наследника, вокалистка ВИА «Самоцветы» Елена Преснякова. Она призналась, что почти не переписывается с внуком. В Америке Никита Пресняков скучает по детству, родным местам и людям, с которыми у него связаны приятные воспоминания, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эзотерик Майя Королева.

Карты Таро показали гадалке, что сейчас сын Преснякова испытывает больше эмоциональную тоску по России, чем осознанную тягу к возвращению. Однако его взгляды на жизнь могут измениться.

«Судьба Никиты связана с цикличностью, поэтому возвращение в Россию возможно, но оно будет зависеть от неожиданного стечения обстоятельств, например, важных семейных событий или новых возможностей», — предсказала Королева.

После возвращения из Америки сына Преснякова ждут новые творческие возможности и воссоединение с семьей. Этот шаг станет для него началом нового этапа в жизни, который принесет радость и удовлетворение, заключила эзотерик.

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