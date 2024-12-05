«У нее замечательные песни»: Гурцкая похвалила лучшую певицу России 2024 года

Полина Гагарина заслуживает звание певицы 2024 года, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» певица Диана Гурцкая. По ее словам, у исполнительницы удивительный голос и замечательные песни.

Гагарина становится лучшей певицей России третий год подряд. Результаты соответствующего опроса назвал ВЦИОМ. Певица набрала 19% голосов, второе место заняла Лариса Долина (10%), третью строчку разделили Анна Asti (Анна Дзюба), Валерия и Ирина Аллегрова (7%).

Гурцкая отметила, что ей нравится творчество коллеги по сцене. Она высоко оценила вокал Гагариной, назвав ее замечательной артисткой, певицей и исполнительницей с удивительным голосом.

«У нее замечательные песни, которые трогают душу. Ее вокал, ее диапазон, ее голос — это невероятно просто. Она чудесный, замечательный человек. Я рада за нее! Я рада за всех, пусть люди достигают, пусть будет успех у всех», — высказалась Гурцкая.

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