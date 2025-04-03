Случаев все больше: эксперт раскрыла топ-3 схемы телефонного мошенничества в отношении детей

В последние месяцы участились случаи мошенничества, направленного на детей. Какие способы обмана используют злоумышленники и как защитить от них детей, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эксперт по кибербезопасности Анна Митрохина.

Топ-3 схемы мошенничества

По ее словам, одной из самых популярных у мошенников схем является экстренный звонок от родственника.

«Мошенники звонят ребенку, представляясь сотрудником полиции или врачом, и сообщают, что его близкий, например, родитель, в беде. Требуют срочно перевести деньги на «лечение» или «штраф», угрожая последствиями», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Следующий способ обмана — бесплатный подарок или победа в конкурсе. Ребенку приходит SMS или звонок с сообщением о выигрыше гаджета или игровой валюты. Для получения «приза» просят перейти по ссылке, ввести данные карты родителей или отправить SMS на платный номер.

«Третий способ — взлом аккаунта друга. Мошенники взламывают аккаунт друга ребенка в соцсетях или мессенджерах и просят одолжить деньги «на лечение», «штраф» или «чтобы не рассказали родителям о проблеме», — добавила Митрохина.

Фото: [ freepik.com ]

Почему дети — привлекательная цель?

Эксперт подчеркнула, что дети доверчивы. Они не всегда отличают ложь от правды, особенно если злоумышленник имитирует авторитет — полиции, учителя.

«Также используется страх наказания: угрозы «рассказать родителям о просмотре запрещенного контента» вызывают панику. Кроме того, у детей есть желание быть «крутым». Подростки часто ведутся на обещания бесплатных игровых преимуществ или доступа к «взрослому» контенту», — отметила эксперт.

В качестве механизмов обмана мошенники используют личную информацию из соцсетей — имя питомца, школа — для создания доверия.

«Используются фишинговые ссылки — поддельные сайты с запросом логинов, паролей или данных карт. А с помощью AI мошенники копируют голос близких, чтобы убедить в чрезвычайной ситуации», — продолжила Митрохина.

Последствия и способы защиты детей

Самым основным последствием, конечно, являются финансовые потери — списание средств с карт родителей через привязанные к телефону сервисы.

«Могут развиваться психологические травмы: чувство вины, страх, недоверие к окружающим, тревожность после угроз. Также, если ребенок передал личные фото или данные, мошенники могут требовать деньги за их нераспространение», — подчеркнула эксперт.

Чтобы оградить ребенка от мошенников, необходимо в первую очередь объяснить ему правила цифровой гигиены.

Фото: [ freepik.com ]

«Никому не передавать пароли, коды из SMS, данные карт. Не переходить по подозрительным ссылкам, даже от друзей. Следует настроить защиту: детская SIM-карта с запретом платных услуг, родительский контроль. Создайте доверительную среду. Ребенок должен знать: если его шантажируют или запугивают — нужно сразу рассказать родителям. И проводите «учения»: смоделируйте мошеннический сценарий и обсудите, как действовать», — заключила Митрохина.

Эксперт подчеркнула, что дети часто скрывают контакт с мошенниками из-за страха. Поэтому стоит показать, что родители на их стороне, даже если ошибка уже совершена.

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