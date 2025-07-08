Смолову грозит до восьми лет колонии за драку в «Кофемании»: футболист еще может избежать наказания

Футболисту Федору Смолову может грозить ответственность по статье УК РФ 213 «Хулиганство» за драку в «Кофемании». Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил юрист Юрий Капштык.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что в полиции ждут результаты обследования пострадавшего в результате инцидента челябинского бизнесмена Владимира Кузьминова. Если вред квалифицируют как тяжкий, то будет возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», по которой Смолову может грозить до восьми лет колонии. Как подчеркнул юрист Капштык, все зависит от окончательных обстоятельств.

«Избежание наказания зависит от обстоятельств драки: кто провоцировал, кто виновник. Также зависит от полученных травм. Все эти факторы воедино будут определять вид и степень наказания. Если выяснится, что со стороны потерпевшего была провокация, и от Смолова была ответная реакция, то дело будет проецироваться как статьи „Хулиганство“ и „Превышение мер самообороны“. Опять же будут рассматриваться и свидетельские показания тех, кто присутствовал на месте инцидента. Будут и видеокамеры смотреть», — пояснил эксперт.

По статье 213 УК РФ «Хулиганство» Смолову может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей. По статье 114 УК РФ «Превышение самообороны» футболисту грозят либо исправительные работы сроком на один год, либо тюремный срок до одного года. Специалист подчеркнул, что за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ) в действительно предусмотрено до восьми лет колонии, однако многое зависит от представленных доказательств по нарушению закона.

«Здесь вопрос стоит в том, как органы дознания соберут доказательную базу, будут ли претензии у потерпевшего и впоследствии как будет рассматривать дело суд, определяя степень вины и вид наказания. Поэтому в данной ситуации в первую очередь необходимо урегулировать вопрос с потерпевшим, то есть добиться соглашения об отсутствии претензий», — выразил мнение юрист.

При этом сам Федор Смолов уже пытался связаться с потерпевшим, об этом футболист рассказал в своих соцсетях. Однако договориться сторонам пока что не удалось. При этом в случае отсутствия заявления со стороны потерпевшего полиция не станет возбуждать уголовное дело, пояснил Капштык.

Фото: [ соцсети ]

«Если потерпевший зафиксировал травмы и обратится в полицию, приложив медицинскую справку, то однозначно возбуждение уголовного дела будет, но будут учитывать и то, как футболист повел себя в дальнейшем», — сказал он.

Даже в случае получения травмы у футболиста есть возможность компенсировать траты на лечение и реабилитацию. В таком случае потерпевший может и не будет подавать заявления, заявил юрист.

«Если все же по заявлению будет проводиться доследственная проверка, то для судьи все материалы будут основанием для вынесения решения и определения степени вины и наказания», — заключил Капштык.

28 мая Федор Смолов подрался с двумя посетителями кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице в Москве. По одной из версий, посетители могли спровоцировать бывшего игрока сборной России, критикуя его игру, что привело к вспышке агрессии и ударам.

Позже в телеграм-канале Shot появилась информация, что несколько миллионов рублей пытались вымогать у Смолова за неразмещение в Сети видео с этой дракой. Сначала требовали 1 млн рублей, но после предварительного согласия футболиста сумма резко возросла до 3 млн рублей. Смолов, вероятно, осознав, что требования будут только увеличиваться, отказался платить. В итоге видео все же попало в интернет.

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