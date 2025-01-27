Аномальная погода ожидается в московском регионе на неделе

Аномально теплая для середины зимы погода ждет жителей Москвы и Московской области на этой неделе с 28 по 31 января. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозу эксперта, во вторник, 28 января, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, а днем преимущественно без осадков.

«В столице ночью +3…+5 градусов, в области 0…+5. Днем в Москве +4…+6, в Подмосковье +1…+6. Ветер юго-западный, южный, 3-8 метров в секунду и местами гололедица», — поделился синоптик с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В среду также ожидается облачная погода. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь.

«Температура ночью в Москве +1…+3, по области 0…+3 градуса. Днем в Москве +4…+6, в регионе +1…+6. Ветер южный, 3-8 метров в секунду. Ночью местами гололедица», — добавил Ильин.

Четверг станет самым теплым днем недели. Днем в столице ожидается +5…+7 градусов, в Подмосковье +2…+7.

«Облачно, преимущественно без осадков. Температура в столице ночью +2…+4, по области 0…+5. Ветер южный, юго-западный, 3-8 метров в секунду. Ночью также местами возможна гололедица», — подчеркнул синоптик.

Последний рабочий день недели пройдет без осадков, но с переменной облачностью. Температура ночью составит -2…+3 градуса, днем +1…+6. Ветер в ночное время западный, 2-7 метров в секунду, а днем юго-западный, 3-8 метров в секунду.

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