Солнечные и лунные затмения: где увидеть в Москве

Частное солнечное затмение состоится 29 марта, сообщили в Московском планетарии. Уникальное явление смогут наблюдать жители столицы. Во сколько можно будет увидеть затмение — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Затмение 29 марта

Солнечное затмение пройдет с 11:51 до 15:44 по московскому времени, оно будет наблюдаться в созвездии Рыбы. Его общая продолжительность составит порядка четырех часов. Наибольшая часть затмения на Земле 0,936 наступил в 13:49 мск, ее можно будет наблюдать на восходе Солнца в акватории Гудзонова залива, отметили астрономы.

Жители материковой части России также смогут увидеть затмение, наибольшая фаза составит 0,43 и будет наблюдаться в 14:44 мск на Кольском полуострове, северо-западе Мурманской области. Фаза 0,62 наступит в 14:37 по мск на российской станции Баренцбург (архипелаг Шпицберген).

«Фазы этого затмения будут наблюдаться на Европейской территории нашей страны, а также в Западной Сибири. В Санкт-Петербурге максимальная фаза затмения составит около 0,23, в Москве — 0,07», — рассказали в Московском планетарии.

Фото: [ медиасток.рф ]

Это затмение станет не единственным в 2025 году. Частное солнечное затмение также ожидается 21 сентября с 20:30 и до 00:54 по московскому времени, однако в России его не увидят. Кроме того, 14 марта с 06:57 и до 13:00 по московскому времени и 7 сентября с 18:28 и до 23:55 по московскому времени состоятся затмения Луны.

Солнечные затмения в истории

Затмения Солнца всегда привлекали людей, считалось даже, что они способны повлиять на ход истории. Рассказываем о случаях, когда солнечное затмение совпало с решающими историческими событиями.

Геродот писал о солнечном затмении, которое привело к внезапному перемирию между лидейцами и мидянами, сражавшимися у реки Халис-Кызылрма (сейчас — территория центральной Турции). Война длилась пять лет, в самый разгар одной из решающих битв небо потемнело, а Солнце скрылось за Луной. Воины сочли это знамением богов — прекратить кровопролитие, и сложили оружия, заключив мир. Произошло это в 585 году до н.э.

Полное солнечное затмение мая 1185 года было описано в «Слове о полку Игореве» и летописях. Явления наблюдало войско князя Игоря во время похода на половцев. Считается, что затмение застало войско недалеко от реки Северский Донец и было воспринято дурным знаком. Однако князь не прервал поход, в ходе которого войско было окружено и разбито, а его самого взяли в плен, откуда он смог сбежать.

Солнечное затмение 1868 года стало причиной смерти короля Таиланда Сиама Монгкута. Он увлекался астрономией и смог предсказать затмение, чтобы лучше наблюдать его, Монгкут отправился в экспедицию, в которой он и его команда заболели малярией и погибли. Это же затмение подтвердило теорию Густава Кирхгофа о соответствии спектральных линий конкретным химическим элементам. Французский астроном Пьер Жансен, наблюдавший за затмением в Индии, заметил ярко-желтую спектральную линию, которая оставалась видимой несколько следующих дней. Позже он определил, что линия соответствует еще неизвестному химическому элементу.

Теорию относительности Альберта Эйнштейна смогли подтвердить во время солнечного затмения 29 мая 1919 года. Во время затмения ученые заметили, что звездный свет изгибается вокруг Солнца. Подтвердилось предположение физика-теоретика о том, что массивные объекты исправляют ткань пространства-времени, что проявляется в виде гравитации.

Фото: [ медиасток.рф ]

В Королевской Академии Кенигсбергской обсерватории 28 июля 1851 года смогли сделать первый правильно экспонированный снимок солнечного затмения. Его же на своей картине запечатлел художник Иван Айвазовский, наблюдавший затмение в Феодосии. В 2001 году «Солнечное затмение» украли из зала Русского географического общества в Санкт-Петербурге. В частной коллекции по-прежнему хранится вариант картины, написанный Айвазовским в 1876 году.

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