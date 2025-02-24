Вспышка высшего балла X произошла на Солнце: что будет с человечеством

Вспышка высшего балла X произошла на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Как солнечная активность отразится на людях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вспышка высшего балла

Максимум излучения был зарегистрирован около 22:20 по московскому времени 23 февраля, в середине дня произошли три выброса уровня M, в том числе M4.9 (крупное событие). Вспышка возникла в результате быстрого оста активности Солнца, который начался менее суток назад и на момент выброса еще не закончился.

Эксперты присвоили событию предварительный класс X2.0. Как уточнили исследователи, вспышка стала самой внушительной за последние почти 2,5 месяца — более крупное событие было зарегистрировано только 8 декабря.

Влияние на людей

Эпицентром вспышки оказался западный край Солнца с минимальными шансами воздействия на Землю. В ближайшие дни не ожидается магнитных бурь, а также остается минимальным риск прихода тяжелых частиц. Магнитосфера может перейти в возбужденное состояние к 27 февраля и продержаться в нем первые дни марта, однако обойдется без магнитных бурь, следует из долгосрочного прогноза лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Влияние магнитных бурь нередко ощущают на себе люди, имеющие проблемы с сосудами. В эти периоды возможно учащение головных болей и пульса, повышенное или пониженное артериальное давление. Врачи рекомендуют отказаться от чрезмерных физических нагрузок и снизить уровень стресса, при необходимости обратиться за квалифицированной помощью.

Ранее стало известно, что март может принести в Подмосковье настоящие заморозки.