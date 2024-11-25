Срочно к врачу: названы неочевидные симптомы серьезных заболеваний ЖКТ

Сниженный аппетит может быть признаком проблем с желудком и кишечником. Какие еще неочевидные симптомы могут быть следствием серьезных заболеваний, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.

Она отметила, что язвы, гастрит или запоры могут вызывать уменьшение аппетита.

«Кроме того, уменьшение аппетита может быть следствием использования некоторых лекарственных препаратов. Если вы заметили постоянное уменьшение аппетита или потерю веса, вам следует обратиться к врачу для диагностики и лечения проблемы», — заявила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Следующий признак — резкий набор веса. Он может указывать на проблемы с пищеварением, которые приводят к накоплению жировых отложений.

«Если наблюдается резкий набор веса без очевидных причин и при этом есть другие симптомы, например, запоры, поносы или боли в животе, следует немедленно обратиться к врачу и пройти обследование для выявления возможных проблем с желудком и кишечником», — добавила Сухорукова.

Признаком проблем с ЖКТ может быть и постоянная жажда, продолжила она.

«Это может быть связано с пониженным уровнем жидкости в организме из-за проблем с пищеварительной системой. Для избавления от постоянной жажды необходимо следить за режимом питания и употреблять достаточное количество воды. Также стоит исключить из рациона ненатуральные напитки, такие как газировка и алкоголь, так как они могут усугублять проблемы с желудком и кишечником», — подчеркнула специалист.

Постоянная усталость также может свидетельствовать о проблемах с ЖКТ.

«Если у вас часто возникает усталость, несмотря на то, что вы высыпаетесь, это может быть сигналом того, что ваше пищеварение не функционирует должным образом. Проблемы с желудком и кишечником могут приводить к тому, что ваше тело не получает достаточно питательных веществ из пищи. Также следствием пищеварительных проблем могут быть нарушения сна», — заключила гастроэнтеролог.

Ранее терапевт назвала первые признаки алкогольной зависимости.