США ввели новые санкции для России: как они повлияют на экономику страны

США усилили санкции против России, отказавшись продлить генеральную лицензию 8L, которая позволяет проводить международные финансовые операции за российские энергоресурсы. Под ограничения попали ключевые банки РФ. Как это может повлиять на экономику страны и кого коснется, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал экономист Михаил Беляев.

По словам эксперта, это, конечно, вызывает некоторые затруднения, но существенно не влияет на работу банков.

«Важно понимать, что США вводят такие санкции формально, по инерции. Все санкции, которые касаются финансовых организаций, обходятся достаточно легко, и к этому стоит относиться спокойно», — пояснил экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Банковские организации, продолжил он, связаны между собой системой корреспондентских счетов.

«Банковская международная мировая система устроена таким образом, что эти санкции, односторонние запреты, легко обойти. Например, если нет возможности получить перевод напрямую, можно использовать посредника. Допустим, нужно перевести какому-то лицу средства, но у него есть запрет на получение от вас средств. Тогда мы переводим третьему лицу, а третье лицо переводит настоящему получателю», — добавил Беляев.

Подобные запреты, в особенности отзыв лицензий, по словам экономиста, касаются в основном американской части расчетов, но не оказывает никакого влияния на Россию.

«Я бы больше обратил внимание на политическую сторону: Трамп утверждал, что готов к взаимодействию с Россией и ослаблению санкционного давления, но на самом деле предпринимает хоть и формальные шаги, которые не могут нанести серьезный вред России, но сам факт введения санкций дает повод воспринимать дальнейшие заявления Трампа с некоторой долей сомнения и поумерить свои надежды по поводу его позитивного отношения к России», — подчеркнул экономист.

Таким образом, эту ситуацию, по словам эксперта, лучше рассматривать больше с политической точки зрения, чем с экономической.

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