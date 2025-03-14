Хорошие новости для должников: адвокат объяснил, кого может коснуться кредитная амнистия в 2025 году

Депутат Государственной Думы Сергей Миронов заявил , что для повышения уровня жизни граждан необходимо провести кредитную амнистию. По словам политика, половина граждан страны выплачивают банкам порядка 10-30% своего дохода. Кроме того, общая задолженность, прошедшая через суд, составляет около 1,5 триллионов рублей. Возможно ли списание долгов россиян и кого это может коснуться, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал адвокат Иван Дощенко.

По его словам, если в Государственной Думе заговорили о кредитной амнистии, значит, ей быть. Однако законопроект пока не опубликован, а это говорит, что он еще окончательно не сверстан. Скорее всего, это связано с ожиданием результатов переговоров по Украине, пояснил эксперт.

«В 2025 году масштаб кредитной амнистии может быть расширен, если сравнивать с тем, что происходило в предыдущие годы. В этом году Россия будет отмечать 80 лет со дня Победы, а также есть вероятность завершения СВО и ослабления санкций. Полагаю, причины для ожидания положительных новостей для должников и заемщиков есть», — заявил адвокат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кредитная амнистия — это комплекс мер, направленных не только на освобождение от задолженностей через списание долгов и процедуры банкротства, но и иные меры, такие как кредитные каникулы, реструктуризация и рефинансирование, напомнил эксперт.

«Списывают задолженность погибшим и получившим первую группу инвалидности участникам СВО. Остальные освобождаются от задолженности через процедуры банкротства, в том числе в упрощенном порядке. Естественно, процедура банкротства доступна не всем, а только тем, кто проходит по конкретным критериям», — добавил Дощенко.

Эксперт также предполагает, что кредитная амнистия 2025 в большей степени коснется участников СВО и их родственников, ветеранов боевых действий, детей войны, многодетных семей, малоимущих и инвалидов.

«По опыту кредитных амнистий прошлых лет, она всегда касается не только конкретных слоев населения, но и всего общества в целом, поэтому ожидаю незначительное упрощение процедур банкротства и рефинансирования», — заключил адвокат.

Ранее юрист Капштык раскрыл нюансы списания долгов в 2025 году.