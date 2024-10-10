Стали известны лучшие даты для свадьбы летом 2025 года

Многие пары начинают готовиться к свадьбе заранее — выбирают место празднования, платье невесты, ведущего. Но в первую очередь будущие муж и жена определяют дату бракосочетания. Нумеролог Кристина Щербань назвала «Подмосковье сегодня» лучшие дни для свадьбы летом 2025 года.

Самыми популярными среди брачующихся являются красивые даты. Летом 2025 года сыграть свадьбу можно будет 06.06, 07.07 и 08.08. Тех, кто свяжет себя узами брака 6 июня, ожидает множество конфликтов на почве ревности, подчеркнула Щербань. По словам нумеролога, играть свадьбу в эту дату можно только осознанным парам, которые достаточно давно вместе и научились решать любые недопонимания разговорами, не превращая претензии в скандал.

Красивая дата 7 июля станет чудесным выбором для активной и общительной молодой пары. Впереди молодоженов, создавших семью в этот день, ожидают путешествия, различные мероприятия и множество друзей. А вот домоседам стоит обойти 07.07 стороной и не отправляться в этот день в ЗАГС. Пара, сыгравшаяся свадьбу 8 августа, будет проводить много времени вместе. Возлюбленные найдут совместные хобби и будут разделять интересы друг друга, уважение и соблюдение личных границ станет основой долгих отношений новоиспеченных супругов, подчеркнула Щербань. Такая пара скорее всего будет выбирать тихий отдых, нежели шумные вечеринки.

«Самое важное, что нужно запомнить: не бывает плохой даты! Бывает дата, которая не подходит для конкретной пары с учетом их характера, особенностей, желаний и планов», — отметила специалист.

Нумеролог перечислила даты для бракосочетания в свадебный сезон 2025 года, которые подойдут большинству пар:

Май: 3, 6, 10, 12, 15, 21, 24, 30;

Июнь: 2, 7, 10, 19, 20, 27;

Июль: 1, 6, 18, 19, 25, 26, 27;

Август: 3, 5, 9, 15, 22, 24, 30;

Сентябрь: 2, 5, 8, 9, 17, 19, 23.

Щербань отметила, что относиться к выбору даты свадьбы стоит ответственно, ведь это время рождения новой семьи.

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