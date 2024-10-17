Стало известно, какая ночь в Москве и Подмосковье станет самой холодной в октябре

Ночь с 17 на 18 октября станет самой холодной в Москве Подмосковье за месяц. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, такая же температура сохранится и в ночь с пятницы на субботу.

«В предстоящую ночь и в ночь на субботу по области ожидаются заморозки до -3…-5 градусов», — заявил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

После этого, продолжил он, в Московской области снова возможны минусовые температуры.

«В последние ночи октября температура будет переходить через ноль к отрицательным значениям, возможно до -2…-4 градусов», — добавил Ильин.

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