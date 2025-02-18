Стало известно, как часто россияне едят пельмени и какой способ приготовления более популярен

День пельменей отмечается в России 18 февраля. В честь праздника «Х5 Клуб» провели исследование и узнали, как часто россияне едят пельмени и какой способ приготовления является наиболее популярным. Результаты исследований — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Опрос показал, что 65% россиян выбирают пельмени на ужин. На обед это блюдо едят 51% опрошенных, но не отказываются от пельменей и во время завтрака (8%, был доступен выбор нескольких вариантов ответа). Количество тех, кто есть пельмени каждый день, и тех, кто не ест их вообще, оказалось равным — 2%. При этом 2-3 раза в месяц их едят 48% россиян, а 2-3 раза в неделю — 7%.

Также больше половины россиян (65%) покупают готовые пельмени в магазине, 35% периодически лепят их самостоятельно, из которых только 9% отказываются от магазинного полуфабриката. Что касается способов приготовления, то половина опрошенных выбирает вареные пельмени, а 9% — жареные, остальные же предпочитают и те, и те. Примечательно, что вредными пельмени считают только 17% опрошенных, и те — не отказываются от полуфабриката.

Среди добавок к пельменям первое места заняла сметана — ее выбрали 61% опрошенных, на втором месте — майонез (43%), а кетчуп и бульон делят третье место (35%). Также опрошенные отметили сливочное масло, смесь кетчупа и майонеза и майонеза с дижонской горчицей (был доступен выбор нескольких вариантов ответа).

Также в рамках исследования аналитики «Х5 Клуба» выяснили, с каким вкусом россияне предпочитают пельмени: на первом месте — традиционные пельмени с говядиной и свининой (92% всех покупок). На втором месте по покупкам в денежном выражении в 2024 году — говядина (5%), а на третьем — курица и индейка (3%). Продажи пельменей с рыбой и телятиной не превышают одного процента. А лидерами по потреблению пельменей в кг по традиции является Москва, затем идет Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург и Казань — такой рейтинг связан с количеством жителей городов.

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