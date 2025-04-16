Стало известно, сколько процентов россиян начинают есть куличи до Пасхи

Куличи каждый год занимают центральное место на пасхальном столе: появляются новые вкусы, начинки и способы подачи. Согласно исследованию программы лояльности «X5 Клуб», результаты которого оказались у интернет-издания «Подмосковье сегодня», каждый десятый россиянин ест куличи, не дожидаясь Пасхи.

Пасху отмечают почти 90% всех респондентов, и практически каждый (97%) ест на праздник куличи. Исследование показало, что более половины (53%) россиян начинают есть куличи строго в воскресенье, непосредственно в день праздника. А вот 36% респондентов едят куличи независимо от пасхального воскресенья: до или после праздника в любой день. Каждый десятый не ждет даты праздника, а ест куличи за несколько дней до него.

Кроме того, стало известно, что 62% россиян покупают готовые куличи, 38% выпекают их самостоятельно, а 13% покупают итальянский кулич панеттоне. Респонденты предпочитают традиционные начинки для куличей: изюм (73%), цукаты или сухофрукты (61%), орехи (28%), фрукты или ягоды (21%). 95% россиян сначала едят верхушку из глазури и только потом остальной кулич.

В последние годы появился тренд на необычные вкусы и начинки для куличей. Эксперты «X5 Клуба» выяснили, какие куличи респонденты хотели бы попробовать больше всего — с карамельной (41%) и лимонной начинкой (39%) или дубайским шоколадом (22%). Также интерес вызывают куличи с нестандартными украшениями: шоколадными яйцами, меренгой, бельгийским шоколадом, мастикой, миндальной стружкой. 28% продегустировали бы кулич, в составе которого есть ром или коньяк.

А вот панеттоне, итальянская версия кулича, не пользуется популярностью у россиян. 79% респондентов никогда не пробовали панеттоне, из них 36% никогда о таком не слышали. Однако 13% покупают панеттоне к праздничному столу.

Творожную пасху едят 63% опрошенных, из них 34% готовят самостоятельно, а 29% покупают. Примечательно, что 37% россиян не едят творожную пасху вообще. 92% респондентов украшают яйца на Пасху: большинство (33%) отваривают их в луковой шелухе, 31% используют пищевые красители, а 22% — украшают яйца специальными наклейками.

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