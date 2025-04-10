Опасен для людей с грибковыми инфекциями: врач объяснила, почему лучше выбирать правильный кулич на Пасху

Приближается Пасха, а значит, многие уже начали выбирать куличи, чтобы заранее сделать заказ у частных мастеров или приобрести их в магазине. По традиции, этот символ Пасхи готовят с использованием дрожжей, но не секрет, что они не несут в себе особой пользы. Почему стоит выбирать бездрожжевые куличи, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен.

По ее словам, это не просто кулинарный эксперимент, а осознанный выбор, объединяющий духовный смысл и заботу о здоровье.

«В библейской традиции дрожжи часто ассоциируются с «квасным» — символом греха и ветхого мира. Бездрожжевой кулич олицетворяет чистоту, искренность и освобождение от «старого». Выбирая его, мы возвращаемся к этой метафоре, делая выпечку не просто угощением, а глубоким духовным жестом», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Дрожжевое тесто, особенно в сочетании с сахаром и маслом, продолжила специалист, может вызывать тяжесть в желудке, вздутие или изжогу.

«Для людей с синдромом раздраженного кишечника, грибковыми инфекциями, например, кандидозом, или непереносимостью дрожжей такой кулич превращается в испытание. Бездрожжевые рецепты, где тесто поднимается за счет яиц, соды или пекарского порошка, усваиваются легче. Это особенно важно в праздник, когда стол ломится от угощений, а душа стремится к свету, а не к дискомфорту», — подчеркнула Тен.

Кроме того, в бездрожжевых куличах, где основой часто становятся сливочное масло, яйца и сметана, вкус получается более насыщенным, а текстура — плотной, но нежной.

«Сухофрукты, орехи и шафран здесь не теряются, а раскрываются ярче, создавая гармонию в каждом кусочке. Бездрожжевая выпечка проще адаптируется под актуальные запросы: ее можно сделать без глютена (используя миндальную муку), веганской (заменив яйца семенами льна) или с низким гликемическим индексом (с эритритолом)», — добавила врач.

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