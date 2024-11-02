Стоять в планке — к лишнему весу: назван неочевидный вред популярного упражнения

Планка — одно из самых популярных упражнений для укрепления мышц тела. Ее используют в тренировках не только профессиональные спортсмены, но и любители фитнеса. Однако зачастую вместо положительного эффекта человек получает серьезные проблемы со здоровьем. Врач-реабилитолог, фитнес-эксперт, основатель школы функционального фитнеса Move4S Леля Савосина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», к каким неприятным последствиям приводит стойка в планке у женщин после 40 лет.

Она отметила, что огромную популярность упражнение получило около 25 лет назад, когда ученые обратили внимание на особое значение мышц кора, то есть мышц, которые помогают удерживать тело как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, обеспечивая стабильность позвоночника и туловища.

«Именно планка эффективна в укреплении так называемого центра тела, но только в одном случае, если соблюдается правильная техника и человек готов к упражнению. Для новичков в фитнесе стойка может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Особенно это касается женщин после 40 лет, когда происходит нарушение осанки, появляется лишний вес, страдает правильная стабилизация позвоночника», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Для того чтобы удерживать планку, продолжила она, обычно женщины поднимают таз вверх и сильно прогибают поясницу, также опускают голову вниз, напрягая шею. В результате, вместо того чтобы подтянуть живот и укрепить мышцы кора, неправильная техника приводит к перенапряжению тела и обострению различных заболеваний.

«Происходит смещение шейных позвонков и образуется «холка», увеличивается сутулость. Из-за усиления поясничного прогиба деформируется брюшная полость, что провоцирует опущение внутренних органов и рост висцерального жира. Кроме этого, нарушается дыхание, слабеют ягодичные мышцы и быстрее образуется целлюлит», — добавила Савосина.

Часто женщины выполняют планку с целью сбросить лишние килограммы. Но, по словам эксперта, в итоге происходит обратный эффект — стабилизация веса или его рост.

«Несмотря на внешнюю простоту, выполнение стойки требует большой предварительной подготовки. Если вы только начинаете заниматься, то лучше подобрать более простые упражнения, которые не причинят вам вреда», — заключила врач-реабилитолог.

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