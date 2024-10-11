Три популярных упражнения в фитнес зале, которые вам делать нельзя

Некоторые физические упражнения, несмотря на свою популярность, могут выполнять лишь хорошо подготовленные спортсмены. Для людей, которые занимаются от «случая к случаю», офисных работников, женщин после родов и возрастных клиентов залов они могут быть опасными. Врач-реабилитолог, фитнес-эксперт, основатель школы функционального фитнеса Move4S Леля Савосина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие упражнения не стоит делать людям без специальной подготовки.

Так, по ее словам, в зале неподготовленным людям не стоит пробовать приседать со штангой или тяжелыми гантелями. Особенно, если штанга лежит на плечах.

«При неправильной технике есть высокий риск повреждения поясницы и коленей. Для того, чтобы выполнить это упражнение верно, необходимо готовиться 4-6 месяцев», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Второе упражнение — наклоны со штангой вперед. Более 90% людей, отметила Савосина, не имеют хорошей гибкости задней поверхности бедра и не умеют стабилизировать позвоночник, то есть удерживать его в правильном положении.

«По этой причине нужная техника наклонов со штангой вперед будет отсутствовать. Ошибки при выполнении упражнения приводят к травматизации позвоночника, появлению грыж и протрузий, искривлению осанки. Третье упражнение — планка. При неверной технике и неумении стабилизировать позвоночник у человека сильно прогибается поясница, а плечи поднимаются к голове», — подчеркнула специалист.

В результате происходит нарушение венозного оттока, возможно головокружение, а также травматизация плечевых суставов, продолжила она.

«Чтобы не причинить себе вред в фитнес зале, на начальном этапе лучше заниматься с тренером, который сможет оценить состояние вашего опорно-двигательного аппарата, учесть наличие хронических заболеваний и подобрать подходящий комплекс упражнений. Такой подход сделает ваши тренировки полезными для здоровья и поможет избежать серьезных травм», — заключила эксперт.

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