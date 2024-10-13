Суперлуние 17 октября: как близость Луны к Земле отразится на жителях планеты
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Масштабное Суперлуние ожидается 17 октября, предупредила астролог Искра Бозон. Специалист рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как максимальная близость Луны к Земле отразится на нашей жизни. Суперлуние ожидается в 24°35' знака Овна, отметила она.
По словам астролога, полнолуние является периодом максимума жизненных сил и избытка энергии, в это же время у людей обостряется эмоциональная неустойчивость, раздражительность, беспокойство, суетливость, что приводит к ссорам и конфликтам. Также в этот период можно узнать и понять то, что прежде оставалось скрытым, неясным, неопределенным.
«В полнолуние на небе сложится несколько конфигураций, из которых максимальные противоречия и напряженность будет вносить тау-квадрат Полнолуния с вершиной с Марсом в Раке, который зашел в ретроградную петлю», — констатировала Бозон.
Рекомендации астролога на этот период:
- Тщательно планировать даты и направления поездок. Стоит исключить нахождение в потенциально опасных местах, странах, особенно в горной местности;
- По возможности уменьшить пребывание в толпе, в метро, на массовых мероприятиях;
- Исключить начало важных дел;
- Стоит присматривать за детьми больше обычного;
- Рекомендуется внимательно относиться к пище и воде;
- Лучше не совершать покупки в незнакомых местах. При первых признаках отравления или других недомоганиях, сразу принимать меры.
«Самой пораженной планетой в это время окажется Марс в знаке Рака. А значит, нам стоит беречь себя от воспалений, причиной которых может быть еда или жидкости и травм, связанных с обвалами земли, зданий (Плутон в Козероге — знаке Земли)», — добавила специалист в астрологии.
С 17 октября, продолжила Бозон, ожидаются улучшения в любви, партнерстве, умении дарить и получать радость от жизни.
«И это на фоне нарастания агрессии в это же время выглядит странно, но дает надежду, что любовь, красота, женщины таки спасут мир», — заключила астролог.
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