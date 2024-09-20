Священник Ильяшенко отреагировал на разрушения храмов в Торопце из-за атаки ВСУ

Ночью 18 сентября украинские дроны атаковали город Торопец в Тверской области. В результате действий ВСУ в городе пострадало 13 храмов, заявили в РПЦ. С теми, кто разрушает храмы, ничего хорошего не будет, заявил священник Филипп Ильяшенко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Толковать волю Божию и давать оценки военным событием, а потому точно сказать, какое наказание ждет Киев за его грехи, священник не может. Но он напомнил, что история знает прецеденты, когда те, кто разрушал храмы, плохо заканчивали.

«Люди, которые в XX веке храмы разрушали, спивались, кончали жизнь самоубийством, их дети попадали в страшные ситуации», — заявил Ильяшенко.

По словам батюшки, разрушения храмов также являются знаком для прихожан.

«Это всегда знак того, что те, чьи эти храмы, должны лучше молиться и каяться. Такое бедствие. Для тех, кто в эти храмы ходит, такое указание — плохо молимся, плохо каемся», — пояснил он.

Священник подчеркнул, что русский народ отстроит свои святыни, сохранит ценности и убеждения, наследие своих предков.

«Третий год подряд каждую неделю я хожу к нашим раненым в госпитали. Глядя на этих людей, я понимаю, что мы свои ценности защитим», — сказал батюшка.

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