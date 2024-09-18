Жители Торопца рассказали, как пережили атаку украинских беспилотников

В ночь на 18 сентября беспилотники атаковали город Торопец в Тверской области. Как сообщает правительство региона, в результате падения обломков БПЛА начался пожар. Губернатор Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации граждан. Жители Торопца рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как пережили эту ночь.

Информация о взрывах в Торопецком округе начала распространяться в местных соцсетях в районе 03:00 часов ночи. В 03:37 в официальной группе администрации Торопецкого муниципального округа появилась информация, что для организации эвакуации местных жителей подготовлены автобусы. Некоторые граждане покинули город на собственном транспорте.

«Выехали сами. Окна повылетали везде, думаю, в каждом доме повыбито процентов 50. Взрывается до сих пор», — рассказал местный житель Михаил Н. (имя изменено — прим. ред.).

Мужчина отметил, что среди его родственников и знакомых пострадавших в результате атаки беспилотников нет. Близкие Михаила успели уехать из города.

«Я в безопасности, но стекла в доме выбило», — поделилась жительница Торопца Наталья Е. (имя изменено — прим. ред.).

Женщине удалось эвакуироваться. Также из города смогли уехать родственники другого местного — Константина К. (имя изменено — прим. ред.).

«Информации о состоянии города на данный момент практически нет. Единственное, окна точно снесло примерно в радиусе 3–4 км от места возгорания. Родня оперативно сработала и эвакуировалась из города на своей машине после ударной волны. Родственник говорил, что автобусы от администрации тоже были, и люди загружались в них», — сообщил мужчина.

Константин отметил, что пару часов назад связывался с одним из родственников, который остался в деревне под Торопцем. Он сообщил, что взрывы продолжаются до сих пор, но уже не так интенсивно, как ночью.

В настоящее время официальной информации о пострадавших в результате атаки беспилотников на Торопец не было. В городе продолжается ликвидация последствий падения обломков БПЛА и тушение пожара. Губернатор Тверской области провел на месте совещание оперштаба, в муниципалитете ведется работа экстренных служб, сообщили в правительстве региона.

Ранее сообщалось, что жителей атакованного ВСУ Торопца эвакуируют в Западную Двину, на площади десятки автобусов. Момент взрыва в атакованном беспилотниками Торопце попал на видео.