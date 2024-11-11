Свыше 100 тысяч рублей: топ-3 высокооплачиваемых профессий для пенсионеров в Подмосковье

Профессии фрезеровщика, технолога и швеи-портного вошли в топ-3 высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров в Подмосковье. Наибольшую зарплату (до 160 тысяч рублей в месяц) могут получить мастера по изготовлению металлоконструкций, деталей, обработке металла. Опыт работы фрезеровщика должен быть не менее 5 лет. Данные интернет-изданию «Подмосковье сегодня» предоставили аналитики «Авито Работы».

Зарплаты до 120 тысяч рублей в Московской области доступны для технологов. Работодатель готов трудоустраивать на эту должность пенсионеров с высшим образованием, владением программами для технологических расчетов и опытом работы от 1 года.

Замыкает топ-3 высокооплачиваемых профессий среди подмосковных пенсионеров специальность швеи-портного (до 100 рублей в месяц) по пошиву изделий домашнего текстиля по индивидуальным заказам. Кандидат должен иметь опыт работы на швейном производстве, обладать знаниями технических данных, навыками управления швейным оборудованием и умениями выполнять машинные и ручные строчки разного уровня сложности.

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