В России могут появиться новые выплаты для семей с детьми

В России нужно ввести ежегодные выплаты семьям с детьми ко Дню матери, который традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября. Инициативу поддержал депутат Государственной Думы РФ, 1-й заместитель председателя комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев, об этом он заявил корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Гусев напомнил, что он и его однопартийцы уже давно говорят о необходимости ввести в России справедливый базовый доход для семей с детьми в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Мера поддержки, по его словам, должна касаться не только многодетных. Помогать нужно всем, «насколько хватит денег», считает депутат.

«По выплатам матерям есть четкая позиция нашей партии «Справедливая Россия — За правду». Мы неоднократно предлагали установить ежемесячные выплаты на детей в семьях, где один из родителей не работает, а занимается воспитанием ребенка. Речь идет о так называемой «родительской зарплате» или «зарплате для мам», поскольку воспитанием детей чаще занимаются наши женщины», — заявил парламентарий.

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