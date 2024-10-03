Тайна пропажи дочери Успенской раскрыта: это не криминал и не вербовка иностранных спецслужб

Российская певица Любовь Успенская заявила в социальных сетях о пропаже дочери. По ее словам, 34-летняя Татьяна не выходит на связь уже несколько дней. Звезда эстрады заявляет о возможной криминальной составляющей, а ее адвокат предполагает, что женщину могли завербовать иностранные спецслужбы.

Таролог Марианна Абравитова рассказала «Подмосковье сегодня», что не видит криминальный след в истории о пропаже дочери известной исполнительницы. Она уверена, что девушка скоро вернется сама.

«Дочь Успенской, конечно, загадочное существо, я бы даже сказала, слегка инопланетное. То, что она исчезла, можно сказать, логично для такой личности. И как она исчезла, так она и появится. Я не вижу, что это произошло каким-то криминальным образом или полукриминальным», — пояснила эзотерик.

По словам таролога, Татьяне просто захотелось побыть в одиночестве, и она «ушла в сумрак».

«Из этого сумрака она выйдет достаточно быстро, так что этот эпизод с исчезновением дочери очень кратковременный, но его успеют раскрутить СМИ. Мы, конечно, понаблюдаем за этой историей, но потом она, как ни в чем не бывало, появится с какими-то творческими идеями. С новыми картинами или песнями», — добавила Абравитова.

Эзотерик подчеркнула, что Татьяна пропала по собственной воле, она не в заложниках и очень скоро появится.

Ранее таролог заявила, что Shaman женится еще раз.