Shaman женится еще раз: стало известно, почему Дронов развелся — и Мизулина тут ни при чем

Популярный исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) в своем телеграм-канале сообщил о разводе c Еленой Мартыновой. Имеет ли отношение к этому глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и будет ли у певца второй брак — об этом «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Марианна Абравитова.

Shaman написал, что развод стал их совместным с женой решением. Несмотря на расставание, певец остается в хороших отношениях с бывшей супругой. По словам таролога, одной из причин распада союза Дронова и Мартыновой стала взлетевшая популярность певца. Сердце артиста на данный момент свободно. Абравитова отметила, что путь исполнителя наверх был непростым, поэтому сейчас он хочет воспользоваться успехом на полную. Именно из-за этого Shaman не собирается кого-то запускать в свое сердце надолго.

«Мизулина к разводу певца не имеет никакого отношения. Более того, он даже не обратил внимание на ее высказывания, у него своя тема. Он к этому (разводу — прим. ред.) долго шел, это не спонтанное решение. Ощущение, что нужно расставаться с корнями. Поэтому Мизулина здесь абсолютно ни при чем», — подчеркнула таролог.

Абравитова заявила, что у Дронова будет следующий брак, но не скоро, несколько лет точно пройдет. На данный момент у певца другие задачи: подниматься выше, самореализовываться. По словам таролога, артисту также хочется женского внимания в большом количестве.

«Он, можно сказать, не догулял в юности, и сейчас добирает. Пресыщение придет достаточно быстро, потому что он такой человек, которому самое главное — во что-то окунуться, почувствовать это внутри и идти дальше. Поэтому он придет к следующему браку, который, возможно, будет не последним», — подытожила Абравитова.

Ранее был опубликован гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь.