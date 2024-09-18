Терапевт Дельманова назвала продукты, укрепляющие иммунитет зимой

Осень — пора вирусных заболеваний, а с наступлением холодов риск их развития увеличивается вдвое. Как подготовить свой иммунитет к зиме, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Сабина Дельманова.

По ее словам, любому организму необходимы витамины. Летом человек получает их из овощей и фруктов, зимой необходимо обращаться к другим продуктам.

«Особенно стоит обратить внимание на витамин С, который содержится в цитрусовых фруктах и киви. Не менее важен витамин В, который отвечает за здоровую и крепкую нервную систему. Он содержится в рыбе, мясе, молочных продуктах и яйцах», — пояснила терапевт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также, продолжила она, необходимо следить за состоянием железа в организме. Дефицит может спровоцировать понижение уровня гемоглобина.

«Для поддержания уровня железа следует употреблять морепродукты, яйца и печень. Включаем в свой рацион и кисломолочные продукты, богатые пробиотиками — йогурты, кефиры и вся молочка», — добавила Дельманова.

Не стоит забывать и о печени, так как она играет значимую роль в процессе формирования защитной силы организма, поэтому с наступлением холодов лучше снизить объем потребляемых жареных блюд, сладостей и алкоголя, подчеркнула терапевт.

«Очень важна вакцинация. Если вы еще не сделали прививку от гриппа, надо об этом задуматься, потому что с каждым годом у нас новый штамм вируса, и нужно прививаться каждый год. Также обеспечиваем организм полноценным отдыхом: сон на протяжении восьми часов, зарядка, прохладный душ. Можно бегать по утрам или прогуливаться перед сном», — посоветовала она.

Ранее синоптик рассказал, что в середине недели в Москве и области ожидается похолодание.