Синоптик Ильин: в середине недели в Москве и области ожидается похолодание

Переменная облачность и погода без осадков ожидаются в Москве и области 17 сентября, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Он также подчеркнул, что в середине недели ожидается небольшое похолодание.

«Температура в Москве ночью составит +10...+12 градусов на окраине и +14...+16 градусов в центре», — заявил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Днем, по его словам, в столице ожидается от +24...+26 градусов.

«В Московской области ночью +7...+12 градусов, днем +21...+26 градусов. Ветер восточный, от трех до восьми метров в секунду», — заключил Ильин.

Атмосферное давление будет держаться на уровне 760 мм ртутного столба.

Ранее синоптик рассказал, что жителей Подмосковье ожидает похолодание в середине недели.