Тяжелая болезнь и жизнь в изоляции: что известно о трагедии Миледи из «Трех мушкетеров»

Фото: [ кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». Режиссер Г. Юнгвальд-Хилькевич. 1979 год ]

Известная советская актриса Маргарита Терехова, сыгравшая Миледи в «Трех мушкетерах» некогда была звездой отечественного кинематографа, а сейчас тяжело больна и не может даже разговаривать. Что случилось с популярной актрисой и как она живет сейчас — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Биография и карьера

Маргарита Терехова родилась 25 августа 1942 года в провинциальном Туринске (Свердловская область) в семье, тесно связанной с театром. Отец актрисы ушел на фронт и не вернулся, создав новую семью. После войны Маргарита переехала в Ташкент вместе с матерью. С детства проявляя выдающиеся способности, она окончила школу с золотой медалью, успешно выступала в составе баскетбольной сборной Узбекистана, а после двух лет обучения на физико-математическом факультете неожиданно для всех решила посвятить себя актерскому искусству и отправилась покорять московские театральные подмостки.

Маргарита быстро стала популярной в Театре Моссовета, а затем завоевала сердца зрителей и в кино. Актриса прославилась благодаря ролям в фильмах: «Белорусский вокзал», «Зеркало», «Собака на сене» и, конечно, «Д'Артаньяне и три мушкетера».

Фото: [ кадр из фильма «Собака на сене». Режиссер Я. Фрид. 1977 год ]

Жертва ради роли и личная жизнь

Для того чтобы прославиться в роли Миледи из «Трех мушкетеров», Маргарите Тереховой пришлось пожертвовать многим. Например, отказаться от главной роли в фильме «Москва слезам не верит» и даже прервать беременность.

Кроме того, у актрисы была яркая личная жизнь. Первым супругом Маргариты стал Вячеслав Бутенко. Ради любви он бросил учебу в Горном институте и поступил в театральное отделение вместе с Тереховой. Через три года пара развелась.

Вторым супругом Тереховой был болгарский актер Сава Хашимов. Их знакомство состоялось в 1966 году на съемках. Актер развелся с женой и переехал в Москву ради Маргариты. В 1967 году у них родилась дочь Анна, но через два года брак распался.

В 1981 году у Маргариты Тереховой родился сын Александр от таджикского предпринимателя Сайфиддина Тураева. Актриса долгое время скрывала этот факт, боясь, что отец заберет ребенка. Александра воспитывал режиссер Георгий Гаврилов, который официально усыновил мальчика.

Фото: [ соцсети ]

Тяжелая болезнь и жизнь в изоляции

На протяжении 10 лет Маргарита Терехова живет в полной изоляции из-за прогрессирующей болезни Альцгеймера. Последний раз актриса выходила в свет и давала интервью в 2011 году.

Резкое ухудшение самочувствия актрисы началось в 2018 году. Маргарита потеряла речь и возможность передвигаться. По словам детей актрисы, она находится дома и ее состояние стабильно, однако не встает и не разговаривает.

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