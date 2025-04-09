Стало известно, в каких случаях граждане России могут остаться без пенсии

Не секрет, что пенсия начисляется в зависимости от рабочего стажа человека. Но что, если всю жизнь гражданин проработал на себя или не по трудовому договору, стоит ли ждать пенсионные выплаты в данном случае? Можно ли совсем остаться без пенсии на старости лет и в каких случаях, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Эксперт отметила, что без пенсии государство не оставит никого, однако какую на какую из двух видов выплат можно будет претендовать — страховую или социальную — нужно разобраться.

«Получать сразу обе можно, но это, скорее, исключение из правил — единичные случаи, предусмотренные 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», когда допускается одновременное получение пенсии, установленной в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 №166-ФЗ, и страховой пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Они касаются только отдельных льготных категорий граждан, например, участников ВОВ, нетрудоспособных членов семей граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и некоторых других.

«Если человек не относится к перечисленным категориям граждан, то может претендовать на получение страховой пенсии по старости при условии достижения определенного возраста (65 лет — мужчины, 60 лет — женщины), наличии не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 так называемых ИПК — индивидуальных пенсионных коэффициентов», — подчеркнула экономист.

Эксперт отметила, что для получения страховой пенсии все три перечисленных условия должны быть соблюдены.

«В противном случае претендовать на получение страховой пенсии по старости человек просто не сможет. Но и без пенсии точно не останется. Если по какой-либо из причин нет возможности получения страховой пенсии, государством будет назначена социальная пенсия. Но только срок назначения, увы, отсрочен по времени на 5 лет», — продолжила Проданова.

Это значит, что получить социальную пенсию можно только спустя 5 полных лет с момента достижения пенсионного возраста (возраста назначения страховой пенсии).

«Средний размер социальной пенсии в России в 2025 году с 1 апреля составляет порядка 15,5 тыс. рублей. Для справки — средний размер страховой пенсии по старости превышает уровень социальной пенсии не менее чем в 1,6 раза», — заключила эксперт.

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