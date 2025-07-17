Точно не разведетесь, если женитесь в этот день: счастливые даты для свадьбы в августе 2025 года

Многие влюбленные пары, планирующие вступить в брак, зачастую очень ответственно подходят не только к организации самого мероприятия, но и к выбору даты церемонии. Заключение брака в благоприятные для этого дни может поспособствовать зарождению долгого и счастливого будущего, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» нумеролог Майя Королева.

По словам эксперта, для наиболее точного определения благоприятных дат необходимо рассчитывать личное число судьбы и совместимость с другими числами, но есть общие числа, которые подойдут большинству.

«Например, отлично подойдут 2, 6, 8, 11 и 11 августа. Эти числа считаются удачными с точки зрения энергетики и гармонии. Такие союзы будут самыми крепкими и долгими, а в семье будет царить гармония и взаимопонимание», — пояснила нумеролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также эксперт отметила, что благоприятными датами для свадьбы в августе станут 16, 20 и 22.

«Браки, заключенные в эти дни, будут наполнены яркими красками, творчеством и креативностью. Также будут царить гармония и взаимопонимание, но и не без юмора такие союзы. В любом случае, при выборе даты обратите внимания на свою индивидуальную карту и постарайтесь выбрать день, который будет резонировать с вашими личными числами», — заключила Королева.

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