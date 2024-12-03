Только ли шутка: Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США

Предложение избранного президента США Дональда Трампа по превращению Канады в 51-й американский штат — шутка в привычном для республиканца брутальном стиле. Он всегда так шутит в своих экономических и политический интересах, заявил политолог Георгий Федоров интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Трамп пригрозил ближайшему соседу 25% пошлиной из-за проблем с охраной на границе и торговым дефицитом, превышающим 100 млрд долларов. В разговоре с премьер-министром Джастином Трюдо американец предложил Канаде стать 51-м штатом США, а самому Трюдо губернатором, если высокие пошлины «убьют» экономику страны.

«Это естественно шутка, потому что Канада, так скажем, близка к Британии и, соответственно, Британия никогда не отпустит своего влияния. Трамп так брутально всегда шутит в своих экономических и политических интересах, это его стиль», — отметил Федоров.

Угрожая Канаде введением 25% пошлин, Трамп рассуждает как бизнесмен, считает политолог. Сначала республиканец пытается напугать оппонента, а уже после предложить более выгодные условия — не 25%, а 15%, например. Федоров отметил, что это агрессивный стиль ведения переговоров, свойственный Трампу.

«Многое будет зависеть от того, как он вообще будет себя вести с Британией в том числе, потому что Канада не совсем самостоятельная страна», — подытожил эксперт.

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