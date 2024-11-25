Запад просчитался: зачем англичане распространяют фейки о недовольстве Китая дружбой России и КНДР

Англосаксы пытаются натравить друг на друга Россию, Китай и КНДР. Об этом заявил политолог Дмитрий Аграновский в ответ на публикацию английской газеты The Guardian о скрытом раздражении Китая из-за сближения России и КНДР.

Эксперт напомнил о лозунге англосаксов: «Разделяй и властвуй». Запад всегда пытается стравить между собой другие страны, в том числе образовавшийся треугольник «Россия-Китай-КНДР», считает политолог. Европейцы нацелены разрушить прекрасные взаимоотношения трех стран, сломать их, натравить государства друг на друга. Для англосаксов это обычная практика, заявил Аграновский. Он добавил, что в ближайшей перспективе, особенно после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, попытки поссорить Москву с соратниками будут только возрастать. Поддаваться на эти провокации нельзя.

«Это встречается не только в The Guardian. Они стараются поссорить Россию с Китаем, Китай с КНДР, внести сумятицу и вражду. Я не вижу не то, что никакого раздражения Китая сближением России и КНДР, я не вижу даже никакой причины к этому, потому что КНДР — это абсолютнейший союзник Китая. Даже с точки зрения здравого смысла я не вижу у Китая ни малейшего повода раздражаться, не говоря уже о том, что мы сейчас стратегические партнеры», — отметил эксперт.

Аграновский назвал политику англосаксов провокационной деятельностью, направленной на внесение раскола между союзниками. Он заключил, что отношения России, Китая и КНДР ждет блестящее будущее.

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