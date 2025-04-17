ТПРУ — новое движение среди молодежи: что это такое и нормально ли хотеть выйти на пенсию после 30

ТПРУ (твердая пенсия, ранний уход) — это новое движение среди молодых людей, которые стремятся как можно раньше достичь финансовой независимости и рано уйти на пенсию. Приверженцы ТПРУ планируют быстро накопить внушительную сумму денег в молодости и уйти на пенсию после 30, используя накопления.

«Твердая пенсия, ранний уход» — это русский перевод движения FIRE — «финансовая независимость, ранний выход на пенсию». Главные идеи движения основаны на бестселлере 1992 года «Кошелек или жизнь» Вики Робин и Джо Домингеса, а также на книге 2010 года «Экстремально ранний выход на пенсию» Якоба Лунда Фискера.

Нормально ли хотеть выйти на пенсию в столь раннем возрасте и что движет этими людьми, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова. По словам эксперта, желание не пахать всю жизнь в офисе безусловно является здоровым, но есть нюансы.

Фото: [ freepik.com ]

«Это протест против многих лет офисного рабства, куда загнали большую часть людей, и только ковид, спасибо ему за это, хотя бы отчасти начал менять эту тенденцию. Правда, мы окончательно перестаем проводить границу между работой и жизнью, но это уже другая проблема», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Но при этом, добавила она, сама идея «перестать работать в 35 и жить всю жизнь на Бали на доходы с акций», к сожалению, является очередным мифом, который, по словам эксперта, раскручивается для того, чтобы повысить отток денег от людей на фондовые рынки и в другие «инвестиции».

«Кроме того, психологи бьют тревогу, что для молодых естественно тратить деньги на развлечения, а вовсе не откладывать их в носок на пенсию. Но так ли это? Безусловно, лучше откладывать деньги, чем тратить их на бессмысленные развлечения, потому что все эти развлечения, от клубов до телефонов, от тачек до наркотиков, являются такими же некогда раскрученными продуктами массового рынка, как и эта идея ранней пенсии», — добавила Метальникова.

Фото: [ istockphoto.com ]

Эксперт подчеркнула, что деньги важно уметь зарабатывать, откладывать и вкладывать.

«И вкладывать их важно не в пенсию, а в реальные, свои личные, уникальные мечты и желания, в осмысленную творческую деятельность и наполненную жизнь, а вовсе не на бессмысленное прозябание под пальмами на Карибах или в сказочном Бали. Проблема в том, что людей не учат учиться, мечтать, планировать и жить осмысленной жизнью. А тот, кто это умеет, не будет стремиться сломя голову к ранней пенсии в 35 — просто будет заниматься любимым делом, невзирая на возраст или очередные громкие ТПРУ», — заключила психолог.

Ранее эксперт объяснила, почему мамы решили кормить грудью взрослых детей.