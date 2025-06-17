Тренд на старину: продажи народных костюмов в Москве выросли на 21% — сколько стоит традиционный наряд

В Москве на 21% за год выросли продажи народных костюмов и аксессуаров, выяснили аналитики «Авито». Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Женские наряды и платки пользуются большей популярностью (+10% за год), при этом более активный рост продаж показали мужские народные костюмы (+89%). Средняя цена одежды для женщин составляет 3,6 тыс. рублей, ручная работа — около 8 тыс. рублей. Мужской костюм в среднем стоит 10 тыс. рублей, если покупать только рубаху с поясом — порядка 2,1 тыс. рублей.

Кроме того, на 8% за год выросли продажи платков в Москве. Средняя цена аксессуара составила 1,2 тыс. рублей. На 44% выросла популярность сарафанов, льняное изделие обойдется моднице около 3,1 тыс. рублей. Продажи кокошников, по данным «Авито», выросли на 27%, средняя цена на них составила 1,7 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в Москве выставили на продажу свадебное платье за 1,4 млн рублей.