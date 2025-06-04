Сроки созревания арбузов в 2025 году сдвинулись на две недели: когда их можно начать покупать

Лето у многих ассоциируется со сладкими арбузами, которые уже в середине мая появляются на прилавках. Однако с покупкой в этом году стоит повременить больше обычного из-за холодной весны. Употребление арбуза раньше срока может привести к отравлению, сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен.

По словам врача, основная опасность арбузов, которые продаются в мае-июне, — наличие большого количества нитратов.

«Недобросовестные производители в погоне за прибылью добавляют огромное количество химикатов, чтобы ускорить рост арбуза. Покупателям следует обратить внимание на страну, из которой привезен продукт и, по возможности, уточнить в интернете, в каких условиях он мог выращиваться», — заявила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, продолжила она, стоит вспомнить, какой была весна в южных регионах России — холодная и достаточно поздняя.

«Это говорит о том, что созревание арбузов могло сдвинуться как минимум на две недели. Следовательно, можно сделать вывод, как именно и при помощи каких средств созревали уже привезенные арбузы», — добавила Сластен.

Если после съеденного арбуза проявляются симптомы расстройства кишечника, включая тошноту и рвоту, а немного позже повышение температуры и сильная головная боль, следует обратиться за помощью, продолжила врач.

«Особенно уязвимы дети, пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями ЖКТ. Им в случае отравления необходимо вызвать скорую медицинскую помощь. Не торопитесь попробовать арбуз летом, подождите как минимум до июля — в это время на прилавки начнут привозить арбузы из южных регионов России», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, следует отдавать предпочтение целому арбузу, а не половинке, поскольку продавцы могут обмануть с датой его разреза, заключила врач.

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