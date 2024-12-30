Тревоги и стресс: как «черная» Луна изменит жизнь людей 31 декабря

Редкое астрономическое явление состоится 31 декабря. В этот день спутник Земли скроется в тени и полностью исчезнет с небосвода. Данное явление называют «черной» Луной. Как она изменит жизнь людей и что ждать от невидимого спутника — интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Майя Королева.

По ее словам, день «черной» Луны окажет значительное влияние на эмоциональное состояние людей и их внутренний мир.

«Это время, когда энергия Луны находится в особом состоянии, и многие могут ощущать растерянность или неопределенность. Важно помнить, что «черная» Луна символизирует изменения и трансформации, что может быть как благоприятным, так и усложняющим в зависимости от индивидуальных обстоятельств», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Люди, чувствительные к астрологическим событиям, могут испытывать повышенный уровень стресса и тревоги, добавила Королева.

«Это связано с тем, что «черная» Луна заставляет нас переосмысливать жизнь, выявлять нерешенные проблемы и очищаться от старых обид и негативных эмоций. Важно использовать этот период для самоанализа и избавления от лишнего багажа, который мешает двигаться вперед. С другой стороны, день также открывает возможности для глубоких инсайтов и новых начинаний», — продолжила эзотерик.

Это подходящее время для разработки планов на будущее, особенно если они связаны с личным развитием и самоусовершенствованием. У многих появится желание глубже понять себя и свои стремления, что может привести к позитивным изменениям в жизни, заключила эксперт.

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