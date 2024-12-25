Не пускайте жену в магазин, если она Лев: выяснилось, какие знаки зодиака тратят больше всего денег на шопинг

Весы больше других склонны к импульсивным покупкам, Овнов, Львов и Рыб можно назвать настоящими транжирами с щедрой душой. Остальные знаки зодиака предпочитают вдумчивый шопинг, самые экономные — Раки и Стрельцы. Программа лояльности «Х5 Клуб» провела исследование перед Новым годом и выявила, как представители разных знаков зодиака ведут себя в магазине и как готовятся к праздникам. Результаты опроса находятся в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Большинство знаков зодиака готовятся к Новому году заранее, наиболее ответственно к вопросу подходят Тельцы. В последний момент закупаются Львы, Скорпионы и Водолеи. Близнецы и вовсе не хотят думать о праздничном столе, перекладывая эту заботу на чужие плечи.

По данным исследования, россияне по-прежнему предпочитают традиционный поход в магазин и отправляются туда вечером, независимо от знака зодиака. Однако Овны и Весы (31% случаев) чаще других пользуются доставкой. Львы и Стрельцы (23% случаев в сравнении с другими знаками зодиака) любят пойти за покупками днем. Все опрошенные склонны к тому, чтобы побаловать себя вкусной едой, но чаще всего это делают Тельцы (в 10% случаев). Главные экспериментаторы в кулинарии — Девы и Весы, 84% из них готовы пробовать новые вкусы. Рейтинг сладкоежек возглавляют Близнецы и Стрельцы (75%). Тельцы и Скорпионы одинаково любят сладкое и соленое.

Кроме того, аналитики попросили покупателей сопоставить свой знак зодиака с новогодним блюдом. Овны, Тельцы, Близнецы, Стрельцы и Козероги ассоциируют себя с оливье, Львы, Скорпионы и Водолеи — с мандаринами, Девы и Рыбы — с бутербродами с красной рыбой, Весы — с шампанским, а Раки — с сельдью под шубой.

Опрос показал, что треть респондентов (28%) не верит в астрологию, при этом больше половины (52%) отметили, что это зависит от настроения и ситуации. Время от времени гороскопы читают 44% опрошенных, регулярно за помощью к звездам обращаются 5% россиян, чаще всего это Девы, Овны, Весы и Стрельцы. Хотя бы раз на сеанс к астрологу ходили 8% респондентов.

Ранее стало известно, какие знаки зодиака больше других склонны к творчеству.