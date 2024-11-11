Цена на аренду домов в Подмосковье на Новый год превысила 25% от средней зарплаты

Аренда домов в Московской области в новогоднюю ночь в среднем стоит 25 тысяч рублей в сутки — это 26,59% от средней зарплаты по региону (по последним данным Мосстата, 94 тысячи рублей). Такие высокие цены наблюдаются в период с 31 декабря по 2 января, следует из статистики, предоставленной интернет-изданию «Подмосковье сегодня» аналитиками «Авито Путешествий».

Средняя стоимость аренды загородного дома в Московской области на новогодних праздниках составляет 23,5 тысячи рублей за сутки, отметили аналитики. Сэкономить можно, арендовав жилье с 3 по 8 января (средняя цена — 20 тысяч рублей за сутки), а не в самом начале каникул.

По данным статистики, на конец октября в регионе уже было забронировано около 10% от всех доступных посуточных домов, таунхаусов, дач и коттеджей на новогодние даты. Отдыхающие предпочитают оформлять бронирование на 2 ночи и заселяться в основном впятером.

Самыми популярными на зимних каникулах стали загородные дома в Глебовском и Домодедово (доля от всех бронирований — 5,5% в каждом), Деденеве (4,8%), Коломне и Чехове (по 2,8% в каждом).

Ранее экономист Литвиненко посоветовала россиянам успеть закупиться к Новому году до 15 ноября.