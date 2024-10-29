Осталось две недели: россияне могут недорого закупиться на Новый год — к праздникам рост цен достигнет до 30%

Закупка новогодних украшений, подарков и продуктов в России традиционно начинается задолго до праздника, но не во всей семьях. Кто-то откладывает дела в долгий ящик и отправляется в магазин в последнюю неделю декабря. Экономист, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко порекомендовала россиянам приобрести продукцию длительного хранения к Новому году уже сейчас.

В конце декабря цены на алкоголь могут вырасти на 25%, а на красную икру и лосось и вовсе на 30%, заявила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня». На 20-22% в канун праздников подорожают елки, подарки и новогодние украшения, на 15-17% — стандартный набор новогодних продуктов.

«Продукцию длительного хранения стоит покупать уже сейчас, лучше сделать это до ноябрьских праздников (4 ноября — День народного единства — прим. ред.). Если же до ноябрьских праздников не удалось этого сделать, то можно будет еще купить до 10-12 ноября или даже до 15 ноября», — посоветовала Литвиненко.

Экономист объяснила, что в связи с начавшимися школьными каникулами большинство россиян потратились на отдых, поэтому высокого спроса на продукцию длительного хранения для Нового года, подарки и украшения пока что наблюдаться не будет. Кроме того, Литвиненко назвала лучшим временем для покупки новогодней елки период после праздников, когда продавцы делают распродажи остатков.

Ранее стало известно, куда россияне отправятся в новогоднее путешествие.