У Бондарчука будет другая любовь, но с Андреевой не разводится: стали известны причины ссор звездной пары

На фоне слухов о разводе актрисы Паулины Андреевой и режиссера Федора Бондарчука в сети появилось редкое фото артистки со старшим сыном супруга Сергеем. Эзотерик Инесса Алиева опровергла интернет-изданию «Подмосковье сегодня» мифы о расставании звезд кино, однако не исключила, что в будущем знаменитого режиссера ждет другая женщина.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук в браке уже несколько лет, в 2021 году у них родился сын Иван. По словам Алиевой, несмотря на то, что пара еще не разведена, их отношения натянуты — между ними могут быть конфликты и недопонимания. Из-за постоянной работы режиссера актрисе не хватает внимания.

«Андреевой нужно больше внимания. Хотя и она творческая личность, но часто находится в одиночестве, чувствует себя одиноким человеком», — пояснила предсказательница.

Чтобы примириться, Бондарчуку и Андреевой нужно разговаривать, причина их разлада кроется в недопонимании, отметила экстрасенс. Однако Алиева также добавила, что в будущем и режиссера, и актрису могут ждать другие отношения. Первым новую любовь может встретить Бондарчук, при чем эта женщина будет моложе не только 57-летнего продюсера, но и его нынешней 36-летней супруги.

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